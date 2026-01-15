Первое новолуние года изменит жизнь шести знаков Зодиака: кого это коснется

Новая Луна в январе 2026 взойдет в знаке Козерог.

В январе мы будем наблюдать первое новолуние года, которое традиционно открывает новый лунный цикл и задает тон на ближайшие две недели. Энергии этого периода влияют на разные сферы жизни, а кое-то из знаков Зодиака почувствует перемены особенно сильно. Какие возможности и вызовы несет январское новолуние - специально для УНИАН рассказала украинский астролог Марина Скади-Соколова.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2026 с благоприятными и неблагоприятными датами месяца.

Когда новолуние в январе 2026 - дата и точное время

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Марина Скади-Соколова, первое новолуние 2026 года произойдет 18 января в 21.52 по киевскому времени, в знаке Козерог.

Видео дня

Рядом с Луной будут Марс и Меркурий, они усиливают влияние новолуния. Марс - воинственный, резкий, стремящийся вперед, это образ победителя. Меркурий обеспечивает продуманные действия:

Образно Козерог представляет собой сухую, холодную землю. Луна будет в статусе изгнания, то есть, ее эмоционально-чувственные качества будут проявлены минимально. Это полезно для всего, что связано с социальной жизнью, карьерой, заработком. На ближайший лунный месяц январское новолуние создает фон - минимум эмоций, максимум организованности и концентрации.

Также, по словам астролога, это новолуние непростое для личных отношений - может привести к охлаждению взаимоотношений между романтическими партнерами. К этому нужно быть готовыми и не провоцировать ухудшение ситуации. В то же время лунное событие открывает прекрасные возможности для остальных сфер жизни, где необходимо идти вперед, сохранять, строить, добиваться.

Под влиянием этих энергий мы будем жить в ближайшие две недели - с 18 января до 1 февраля, то есть, от новолуния и до полнолуния.

Что нельзя делать в новолуние в январе 2026 и что можно

"Ключевое, что нужно знать, - это новолуние связано с темами завершения и новых начинаний. Именно в практическом земном ключе мы видим то, что сделано и что можно улучшить", - говорит Марина Скади-Соколова.

Если говорить о том, что нужно делать в новолуние, то это хорошее время, чтобы:

поставить цели, которые выдерживают проверку временем в плане долгосрочных перспектив - можно в первые дни после новолуния поработать с этой темой, а решительные шаги делать через 1-2 дня, поскольку энергия новой Луны только зародилась;

отказаться от лишнего, освободить место для важного - сейчас это будет легче, так как Козерог связан с самоограничениями и ограничениями вообще, кто-то может сесть на диету, привести себя в форму;

формировать новые правила, договариваться на новых условиях официально - в это новолуние у нас просыпается внутренний взрослый, поэтому нет времени на распыление, слабость, усталость, включается режим управления, самоуправления, концентрация и самоорганизация;

решать вопросы с официальными органами, структурами, судами.

Сложности в период новолуния, как уже говорили, прежде всего могут возникнуть с чувственно-эмоциональными проявлениями - энергетический фон будет более сдержанный.

"Например, велик риск того, что пары, которые недавно начали взаимоотношения, просто не выдержат препятствий или сложного психологического климата в период от новолуния и до полнолуния. То есть, многие из тех, кто только встретились, начали романтические отношения, будут расставаться. Поэтому людям, которые недавно в отношениях, важные вопросы касательно личной жизни лучше перенести на период после полнолуния. Если же пары уже давно в отношениях, хорошо знают друг друга, то у них получится перейти на более серьезный уровень - можно оформлять брачный союз официально", - советует астролог.

В целом, новолуние 18 января - это момент, когда мир наполняется новой силой перед серьезной работой, которая касается не только нашей страны. Это вообще мировая тенденция. С этого новолуния включается момент ответственности, и постепенно хаос, которого очень много в мире, должен отходить в прошлое.

Новолуние в Козероге - что ждет знаки Зодиака

По словам Марины Скади-Соколовой, так как новолуние происходит в знаке стихии Земля, то положительное влияние во время события получат Тельцы, Девы и Козероги - для них это будет успешное время.

Они смогут создать себе хороший фундамент, если кто-то не успел что-то сделать в конце предыдущего года, то это новолуние позволит перезагрузить начинание и достичь результата, повышения в должности, то есть, всячески улучшить свое положение в плане статуса, репутации, заработка. Больше возможностей для карьерного роста у Козерогов.

Телец - непосредственно связан с деньгами. У Тельцов открываются хорошие перспективы во всех тех областях, где они стремятся заработать и создать для себя комфортные условия для жизни.

Девы наконец-наведут порядок, появится стабильность относительно работы, быта, вопросов здоровья. Они во многом смогут повысить качество своей жизни благодаря организованности и оказываясь в нужное время в нужном месте и с нужными людьми.

Земные знаки - на высоте в период новолуния и до полнолуния.

Сложно в это период будет представителям знака Рак, а также Овнам и Весам.

Рака могут ожидать даже какие-то опасности, если они не обезопасят себя от внешней агрессии и так далее. Им придется сделать много выборов.

"С учетом того, что это знак управляется Луной, а она будет в изгнании напротив - в Козероге, то многие Раки могут почувствовать себя не в ресурсе и даже обратиться за помощью к врачам, - говорит эксперт. - Нужно прислушиваться к сигналам своего тела и учитывать то, что это будет достаточно травмоопасный период для Раков как физически, так и психически".

Овнам и Весам придется преодолеть множество препятствий, они будут ощущать, что им вставляют палки в колеса - то начальники, то более сильные конкуренты, то какие-то внезапные условия относительно их социальной жизни.

"Возможны всякие такие моменты, когда вроде как они готовы идти вперед и реализовывать то, что задумали, но в самый неподходящий момент будут вынуждены резко менять свой план, потому что внедряются различные препятствия", - предупреждает астролог.

Вас также могут заинтересовать новости: