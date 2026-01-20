Православный праздник сегодня в народе называют Максимов день.

21 января в Украине по новому церковному календарю вспоминают преподобного Максима Исповедника. О том, какие церковные и народные традиции связаны с этой датой, что разрешается и что не рекомендуется делать, а также праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль

21 января чтят память преподобного Максима Исповедника (в староцерковном календаре святого будут вспоминать 3 февраля).

Преподобный Максим родился около 580 года в Константинополе. Он получил очень хорошее образование, был честным человеком и вскоре стал первым секретарем византийского императора Ираклия.

Однако придворная жизнь тяготила Максима – он решил оставить свою службу и удалился в Хрисопольский монастырь на противоположном берегу Босфора (ныне - район Скутари). Там мужчина принял монашеский постриг и спустя некоторое время стал игуменом обители.

Чуть позже Максима пригласили в Александрию, где он выступил против ересей монофизитства и монофелитства. Святитель стал одним из инициаторов созыва Латеранского собора – на нем учение о монофелитстве было осуждено. Это не прошло мимо влиятельных сторонников ереси: разгневанные, они Максима обвинили в государственной измене, и бросили в темницу. Там его жестоко пытали, а затем сослали в Колхиду. Но, несмотря на то что святому отсекли язык и правую руку, предание гласит, что он чудесным образом вновь обрел способность говорить и писать. После себя преподобный Максим Исповедник оставил богатое богословское наследие.

Кого еще почитают по новому календарю:

мученика Неофита;

мучеников Евгения, Кандида, Валериана, Акилу;

преподобного Максима Грека;

мученицу Агнию, деву;

мученика Анастасия,

а также Ктиторскую, Ватопедскую иконы Богородицы и "Отрада".

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные верующие вспоминают преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем стоит помолиться в этот день, что сегодня нельзя делать

В этот день обращаются с молитвами к преподобному Максиму Исповеднику - у святого просят об утешении в скорбях, помощи в трудных жизненных обстоятельствах, защите вдов и сирот.

В народе этот день называют Максимовым или днем Максима-утешителя. Считается, что именно сегодня важно совершить хотя бы одно благое дело - отказ в помощи навлечет бедность и несчастья.

В старину в Максимов день также проводили обряд на укрепление семейных отношений: муж с женой выходили во двор или в сад, брались за руки и вместе стряхивали снег с деревьев, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Если снег падал на супругов - это добрый знак.

Существовало и поверье, связанное с решением сложных проблем: для этого подходили к березе, кланялись ей, обнимали ствол и рассказывали о своей беде - верили, что после такого обряда выход обязательно найдется.

В церковный праздник сегодня церковь призывает отказаться от злых помыслов и поступков - нельзя желать зла, мстить, проявлять жадность, зависть и ненависть, лентяйничать и отчаиваться. Недопустимы осуждение и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается.

Согласно народным приметам в Максимов день следует опасаться конфликтов с близкими - мол, такие ссоры привлекают нечистую силу и могут привести к бедам и нужде. Один из главных запретов дня - нельзя одалживать соль, по поверьям, вместе с ней из дома уходят счастье, достаток и удача.

Приметы 21 января

По приметам 21 января издавна судят о погоде, весне и будущем урожае.

небо чистое и безоблачное - будут заморозки;

погода ясная днем - к погожей весне;

ветер поднялся - весна наступит поздно;

ясная заря - к похолоданию.

Доброй приметой считается увидеть ночное сияние месяца сквозь тучи - это обещает плодородное лето и достаток в хозяйстве.

