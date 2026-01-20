Украине стоит присмотреться к ракете '359' из Ирана: аналитики рассказали об этом оружии

Для эффективного уничтожения российских дронов "Герань-4" и "Герань-5" необходимы ракеты.

Поскольку Россия копирует у иранцев дальнобойные дроны, Украине, возможно, стоит обратить внимание на зенитную ракету "359" из Ирана. Как отмечает портал Defense Express, одна из ключевых проблем с российскими дальнобойными реактивными дронами типа "Герань-4" и "Герань-5" заключается в том, что они значительно ближе к крылатым ракетам, чем к беспилотникам.

Так, благодаря скорости они могут быть недосягаемы для украинских зенитных дронов и мобильных огневых групп с пулеметным вооружением.

"То есть поддержание эффективного уничтожения российских "Герань-4" и "Герань-5" требует использования ракет", – отмечают аналитики и добавляют, что это упирается в дефицит этих средств, преодолеть который довольно трудно, ведь речь идет о мировом дефиците зенитных ракет.

Ракеты "358" и "359"

Поэтому аналитики отмечают, что если Россия активно использует иранские дальнобойные средства поражения, можно вспомнить и об иранских специфических средствах уничтожения воздушных целей. В частности, о ракете, которая известна только под цифровым названием "358", а также ее обновленной и немного упрощенной версии "359". Обе они имеют одинаковую аэродинамическую схему "утка" с передними цельноповоротными рулевыми поверхностями, как на советской ракете "воздух-воздух" Р-27, а также большие Х-образные крылья.

"Но если у "358" была сложная система с лазерными и оптическими сенсорами для активации боевой части, то у "359", которая выглядит немного больше, обошлись без них. И стоит добавить, что именно использованию этих ракет приписывается значительное количество сбитых разведывательных БПЛА RQ-1, RQ-9 и Hermes 900, которые были сбиты над Йеменом и Израилем", - отмечают аналитики.

Главным их концептуальным отличием от обычных зенитных ракет является использование малогабаритного турбореактивного двигателя вместо твердотопливного. Он обеспечивает дозвуковую скорость полета, возможно до 600-800 километров в час.

Вторая и более важная особенность - отказ от традиционных систем наведения на цель: вместо головок самонаведения или командного наведения используется тепловизионная камера и прямое управление оператором с дополнительной интеграцией "машинного зрения", добавили аналитики.

Так, отмечает военный портал, фактически иранские ракеты "358" и "359" являются реактивными зенитными дронами.

Может ли Украина иметь такое средство

"Украина фактически имеет только один из двух ключевых компонентов – отработанные решения по управлению и наведению, которые используются в зенитных дронах. Но воспроизведение этой иранской системы уничтожения воздушных целей требует стабильного источника поставок дешевых и массовых малогабаритных турбореактивных двигателей", – говорится в сообщении.

А в случае запуска ракеты с воздушной платформы, например, легкомоторного самолета или достаточно габаритного БПЛА, можно избежать необходимости в ускорителе. Но для вооружения этим гипотетическим средством мобильных огневых групп без него вряд ли можно будет обойтись.

В Defense Express также подчеркнули, что иранцы уже предлагали свою зенитную ракету "358" российским оккупантам.

"Это было еще в 2023 году, но она их не заинтересовала. Возможно, из-за того, что в самой РФ тогда и сейчас не просматривается критический дефицит обычных зенитных ракет", - отмечают аналитики.

У россиян стало больше ракет во время атак по Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Украины не стало меньше ракет противовоздушной обороны, но стало больше ракет у россиян во время атак.

Он подчеркнул, что россияне в разы увеличили и количество "Шахедов", однако Украина увеличила количество перехватчиков и мобильных огневых групп.

