После ночных атак России: Тимченко в Давосе призвал к немедленной поддержке энергетики Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе поднял вопрос помощи украинской энергосистеме после последней атаки РФ 20 января.

"Сегодня утром на WEF26 состоялись срочные обсуждения после того, как Россия ночью осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Киева и других украинских городов. Более 1 миллиона человек в Киеве остались без воды и отопления при температуре -15 °C", - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что ночные атаки не только ужасны для населения, но и становятся стратегической угрозой для экономики и оборонной промышленности Украины.

Глава ДТЭК подчеркнул, что энергетика имеет большое значение не только для выживания, но и для восстановления Украины.

