Как быстро собраться утром: в сети завирушился лайфхак для женщин

Простое правило позволит дольше поспать.

В TikTok набирает популярность правило "2 из 3" - простой лайфхак, который помогает сэкономить время на утренних сборах и при этом хорошо выглядеть.

Популярный тренд особенно понравится людям, которым сложно вставать рано и которые не хотят жертвовать сном ради макияжа или укладки. Появление правила связано с тем, что многим женщинам довольно трудно утром успеть сделать и прическу, и макияж, и сложный модный образ. Лайфхак "2 из 3" предлагает выбрать только два элемента из трех.

Например, если вы потратили больше времени на макияж и продуманный образ, прическу можно оставить максимально простой. А если главный акцент на волосах, то макияж может быть минималистичным, а одежда - базовой.

Правило помогает не только сэкономить время, но и уменьшить утреннюю нагрузку на вас. Его простота заключается еще и в отсутствии жестких рамок, ведь каждый сам решает, какие элементы для него важнее именно сегодня.

