Замена для ООН: Трамп сделал дерзкое заявление о своем Совете мира, - CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его новосозданный Совет мира может заменить Организацию Объединенных Наций. Саму ООН американский лидер не раз критиковал за неэффективность в прекращении войн.
"ООН просто не была очень полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она никогда не реализовала его. ООН должна была урегулировать каждую из войн, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал об этом", – приводит его заявление во время общения с журналистами в Белом доме CNN.
Авторы материала отмечают, что Совет мира был создан в рамках соглашения Трампа о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Белый дом уже направил приглашения мировым лидерам присоединиться к этой институции. Приглашение получил и российский диктатор Владимир Путин.
Реакция на создание Совета мира под председательством Трампа была неоднозначной. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не примет приглашение присоединиться к структуре. Он сослался на вопросы относительно полномочий этого Совета.
Ранее главный гуманитарный чиновник ООН Том Флетчер заявил, что Совет мира Трампа не заменит эту организацию:
"Я четко понимаю, и мои коллеги четко понимают, что Организация Объединенных Наций никуда не денется".
Совет мира Трампа: последние новости
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа. Комментируя это, он упомянул и о войне в Украине.
Между тем у Путина еще не определились, присоединятся ли к Совету после получения соответствующего приглашения. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у России есть много вопросов.
Приглашение присоединиться к Совету мира Трампа получила и Украина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может участвовать в любом совете, где присутствует РФ, которая выступает за войну против нашего государства.
"Россия – наш враг. Беларусь – их союзник. Честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия – это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко", – пояснил глава государства.