Замена для ООН: Трамп сделал дерзкое заявление о своем Совете мира, - CNN

Приглашение присоединиться к этому Совету получил, в том числе, правитель РФ Путин.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его новосозданный Совет мира может заменить Организацию Объединенных Наций. Саму ООН американский лидер не раз критиковал за неэффективность в прекращении войн.

"ООН просто не была очень полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она никогда не реализовала его. ООН должна была урегулировать каждую из войн, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал об этом", – приводит его заявление во время общения с журналистами в Белом доме CNN.

Авторы материала отмечают, что Совет мира был создан в рамках соглашения Трампа о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Белый дом уже направил приглашения мировым лидерам присоединиться к этой институции. Приглашение получил и российский диктатор Владимир Путин.

Реакция на создание Совета мира под председательством Трампа была неоднозначной. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не примет приглашение присоединиться к структуре. Он сослался на вопросы относительно полномочий этого Совета.

Ранее главный гуманитарный чиновник ООН Том Флетчер заявил, что Совет мира Трампа не заменит эту организацию:

"Я четко понимаю, и мои коллеги четко понимают, что Организация Объединенных Наций никуда не денется".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа. Комментируя это, он упомянул и о войне в Украине.

Между тем у Путина еще не определились, присоединятся ли к Совету после получения соответствующего приглашения. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у России есть много вопросов.

Приглашение присоединиться к Совету мира Трампа получила и Украина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может участвовать в любом совете, где присутствует РФ, которая выступает за войну против нашего государства.

"Россия – наш враг. Беларусь – их союзник. Честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия – это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко", – пояснил глава государства.

