Дэвид Бекхэм прервал молчание после громких обвинений сына

Звездный отец заявил, что его дети совершали ошибки.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм впервые публично высказался после резонансных заявлений своего старшего сына Бруклина Бекхэма об их семье.

Как пишет People, сегодня Дэвид выступил в эфире финансовой программы "Squawk Box" на телеканале CNBC, где обсуждали влияние социальных сетей на ментальное здоровье. Хотя он прямо не упомянул имя Бруклина, звездный отец отметил, что его дети "делали ошибки" в соцсетях:

"Они совершают ошибки, но детям позволено совершать ошибки. Так они учатся. Это то, чему я пытаюсь научить своих детей".

Он также добавил, что иногда родителям приходится позволять детям совершать эти ошибки самостоятельно. По словам Бекхэма, социальные сети могут быть как полезным инструментом, так и опасной средой, особенно для молодежи.

Заявление Дэвида прозвучало на следующий день после того, как 26-летний Бруклин Бекхэм обвинил родителей - Дэвида и Викторию Бекхэм - в попытках разрушить его отношения с женой, актрисой Николой Пельтц. По словам парня, родители ставили публичность и рекламные контракты выше семейных отношений и вмешивались в его личную жизнь.

Среди обвинений Бруклин также упомянул события, связанные с его свадьбой в 2022 году, а также другие семейные конфликты, которые, по его словам, длились годами. Его звездная мать пока не комментировала обвинения.

