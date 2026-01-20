Польша планирует запретить въезд китайских автомобилей на свои военные базы

Польские военные опасаются, что на китайских автомобилях могут присутствовать шпионские устройства.

Польша рассматривает возможность запрета въезда автомобилей китайского производства на свои военные базы. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика.

Томчик рассказал журналистам о том, что оборонный истеблишмент Польши обменивается информацией о рисках, связанных с "автомобилями, оснащенными большим количеством электроники", поскольку рассматривает возможность ограничения их доступа.

Заместитель министра обороны Польши отказался сообщать, когда будет принято окончательное решение, отметив, что дополнительные детали по этому вопросу могут оставаться засекреченными из соображений безопасности. В то же время он сказал, что "фактом является то, что такие автомобили могут использоваться для наблюдения".

Томчик озвучил эти намерения после усиленного экспертного анализа вопроса. В декабре Центр восточных исследований, аналитический центр из Варшавы, опубликовал отчет с предупреждением о шпионских рисках, связанных с китайскими транспортными средствами.

Также в публикации сказано, что Польша сохранила торговые связи с Китаем, даже когда Пекин встал на сторону России в российско-украинской войне.

Более того, китайские автомобильные бренды более чем в четыре раза увеличили свою долю на рынке Польши за прошлый год - с 2% в 2024 году до 8,2% в прошлом году, согласно данным Польской ассоциации автомобильной промышленности PZPM. Ожидается, что эта цифра вырастет до 15% на фоне благоприятных цен.

Израильская армия ввела запрет на китайские автомобили - что известно

Ранее Israel News писало, что у офицеров израильской армии начали изымать служебные автомобили китайского производства. Службы безопасности страны выяснили, что системы этих автомобилей могут быть использованы для шпионажа за военными и получения секретных данных.

В издании отмечали, что некоторые китайские модели имеют системы с камерами, микрофонами, датчиками и технологиями связи, которые отправляют информацию на внешние серверы. Иногда это происходит без ведома водителя или автомобильного импортера.

Известно, что автомобили будут изымать поэтапно. Сначала китайские автомобили изымут у офицеров, имеющих доступ к секретной информации, а затем – у всех остальных. Этот процесс продлится до конца первого квартала 2026 года.

