Российский чиновник, глава одного из поселков Курской области Александр Туточкин "убил" странной идеей о том, как избавиться бродячих собак.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, на жалобы местных жителей относительно агрессивных бродячих собак, глава поселка ответил крайне радикально-порекомендовал "открыть шаурму" то есть заведение по приготовлению этого фаст-фуда.
"Есть предложение - откройте шаурму. И не будет собак у нас", - сказал Туточкин, заливаясь громким смехом.
Кринж-новости "русского мира"
Крупнейшими генераторами кринж-новостей являются "отряды Путина". Недавно бабки из "отрядов Путина" записали гневное видеообращение к президенту США Джо Байдену после визита в РФ лидера КНДР Си Цзиньпина. Они требуют, чтобы Байден "убирался вон из Евразии" и прятался в подвале Вашингтона.
Перед этим "отряды Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".