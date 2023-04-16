По его словам, агрессивных животных не будет, если открыть киоск с фаст-фудом.

Российский чиновник, глава одного из поселков Курской области Александр Туточкин "убил" странной идеей о том, как избавиться бродячих собак.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, на жалобы местных жителей относительно агрессивных бродячих собак, глава поселка ответил крайне радикально-порекомендовал "открыть шаурму" то есть заведение по приготовлению этого фаст-фуда.

"Есть предложение - откройте шаурму. И не будет собак у нас", - сказал Туточкин, заливаясь громким смехом.

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Кринж-новости "русского мира"

Крупнейшими генераторами кринж-новостей являются "отряды Путина". Недавно бабки из "отрядов Путина" записали гневное видеообращение к президенту США Джо Байдену после визита в РФ лидера КНДР Си Цзиньпина. Они требуют, чтобы Байден "убирался вон из Евразии" и прятался в подвале Вашингтона.

Перед этим "отряды Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".

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