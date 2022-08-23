Такая халатность может привести к вспышке инфекции.

Во временно оккупированном Мариуполе собаки в поисках пищи разрывают могилы неизвестных горожан, погибших из-за обстрела.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор не закрыт вопрос о надлежащей эксгумацией тел с мест хаотического захоронения. Так, бродячие собаки в поисках еды раскапывают в Приморском районе могилы неизвестных мариупольцев, погибших из-за обстрела. Во-первых, это пренебрежение к самим погибшим мариупольцам. Во-вторых, такая халатность может привести к вспышке инфекции", - говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, в некоторых районах и кварталах даже и не приступали к эксгумации тел.

Как ранее сообщалось, во временно оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице у входа в больницу.

Напомним, в начале августа оккупанты опозорились с запуском газоснабжения в Мариуполе. В частности, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и электроэнергия.

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