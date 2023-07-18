Президент Украины верит, что война завершится дипломатически, но с Путиным разговаривать он не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не готов говорить с Владимиром Путиным, потому что президент РФ является фашистом и садистом как и Адольф Гитлер.

В интервью африканским СМИ Зеленский напомнил, что когда российские захватнические войска вторглись в Украину и шли на Киев, украинские власти отказались говорить с президентом РФ Владимиром Путиным на основе его ультиматумов. "Когда он заказывал мое убийство, моей семьи и моего окружения - мы говорили, что этот ультиматум также не пройдет", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, было несколько моментов с российскими ультиматумами, но украинские власти требовали от России не говорить на языке ультиматумов. При этом, глава государства объяснил, почему не будет говорить с Путиным.

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Как сказал Зеленский, все были готовы воспринимать, что окончание войны возможно в формате дипломатии с уважением к украинскому суверенитету, но после освобождения Бучи открылись массовые насильственные убийства замученного мирного населения. "Кто готов говорить с этим маньяком? И тогда мы сказали, что придет время, и война все равно, закончится дипломатично, но с этим человеком говорить - извините, у него по локти руки в крови", - сказал Зеленский.

"Россия говорила - мы готовы говорить. При этом, захватила атомную станцию и отключила нас зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за последние 100 лет. Последний блэкаут был при Гитлере, при фашизме. И говорят, как мы можем сравнивать? Потому что он делает то же, что делал Гитлер", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что пути захвата российской армией были те же, что и использовала фашистская Германия, но Путину не удалось взять Киев. "В каждом селе, которое мы деоккупировали, в каждом следующем были массовые захоронения замученных украинцев. В каждом без исключений. И с каждым шагом говорили, как можно с ним общаться? И партнеров, которые хотели, чтобы мы общались, с каждым шагом становилось все меньше, потому что все меньше людей верило в то, что он президент, и все больше осознавали то, что он просто садист", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины привел пример мирной инициативы по доставке зерна в другие страны, которую Россия блокирует. "От этого зависит, будет ли голод в некоторых ваших государствах? Да. Для чего он блокирует? Потому что он - фашист", - сказал Зеленский.

Что Путин говорил о Зеленском

Как известно, Россия с начала полномасштабной войны рассказывает о "киевском неонацистском режиме". Также глава МИД РФ Лавров публично сравнивал Владимира Зеленского с Гитлером.

В июне на экономическом форуме в Петербурге Путин заявил, что имеет много друзей-евреев, которые называют Зеленского "не евреем, а позором еврейского народа".

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил ему, что гордится украинским президентом.

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