Минобороны РФ связывает удар по мирным жителям Донецкой области с ликвидацией российских оккупантов в Макеевке.

Министерство обороны Российской Федерации цинично объяснило, зачем на Рождество был нанесен удар по Краматорску в Донецкой области.

Обстрел жилых домов и учебных заведений города был "операцией возмездия", заявили на ежедневном брифинге страны-агрессора.

МО РФ связывает удар с ликвидацией ВСУ базы оккупантов во временно захваченной Макеевке (Донецкая область) и дезинформирует, заявляя, что атакованы были "общежития украинских военных".

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"В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 - более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных", – говорится в заявлении.

Удар по Краматорску

В четверг в канун рождественских праздников диктатор РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ ввести "режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения". Он якобы должен был действовать с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Несмотря на собственные заявления, РФ не прекратила атаки ни 6, ни 7, ни в ночь на 8 января. В ночь на воскресенье оккупанты открыли огонь по относительному тылу в Донецкой области. 7 ракетных ударов были нанесены по Краматорску.

В результате в Краматорске повреждения получили 2 учреждения образования, 8 многоквартирных домов и гаражи. Краматорский городской совет показал фото и видео последствий атаки, на которых можно увидеть усеянные обломками улицы, метровые воронки от снарядов, искореженные здания учебных заведений. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Ликвидация оккупантов в Макеевке

В новогоднюю ночь под мощный удар попала база российских оккупантов, развернутая в одном из ПТУ временно оккупированной Макеевки (Донецкая область). Тут могли быть размещены как российские мобилизованные, так и военные с опытом (спецназовцы, артиллеристы и связисты). Появлялись сообщения о сотнях погибших и раненых в результате атаки.

Российское военное командование сперва замалчивало уничтожение своих военных в Макеевке. После многочисленных сообщения российских "военкоров" удар был подтвержден, но потери были значительно преуменьшены: сперва заявили о ликвидации 63 военных, позже – о 89. Также стало известно, что среди них был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В уничтожении базы в так называемой "ДНР" обвинили самих мобилизованных, которых якобы вычислили из-за активного использования мобильных телефонов.

В британской разведке в свою очередь обратили внимание на то, что к серьезным потерям в Макеевке мог привести непрофессионализм россиян. Предполагают, что возле места размещения войск находился склад боеприпасов. Они сдетонировали после удара, что повлекло вторичные взрывы.

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