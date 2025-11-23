На исправление динамиков в ноутбуке ушёл месяц.

Пользователь nadimkobeissi объявил "охоту на баг" в его ноутбуке Lenovo Legion Pro 7 и пообещал 500 долларов тому, кто починит плоский и глухой звук устройства. Вскоре к инициативе присоединились ещё пятеро человек, и общая сумма вознаграждения достигла 2000 долларов.

Проблема заключалась в неправильном определении Linux аудиокодека Realtek ALC3306 и некорректной интеграции между кодеком и усилителями в ноутбуке. Это вызывало низкое качество звука, несмотря на наличие в системе твитеров и вуферов.

Исправление было найдено примерно за месяц. Оно работает на ядре Linux 6.17.8, и Кобеисси обещает поддерживать инструкцию до полной интеграции фикса в основное ядро. После установки звук функционирует корректно и остаётся стабильным после перезагрузки. Сам фикс лежит на GitHub.

Главным разработчиком исправления стал Яков Тилл под ником Lepsus, который выполнил 95% инженерной работы и получил всё вознаграждение.

