Певца обвиняют в пиаре и хайпе.

Популярный певец Меловин неожиданно сообщил о помолвке со своим бойфрендом-парамедиком, отношения с которым ранее не афишировал. Однако, артиста сильно раскритиковали в сети.

В своем блоге в Threads Меловин заявил, что снова столкнулся с хейтом и теперь после новости о предложении люди отказываются идти на его концерт:

"Говорят, что после предложения руки и сердца, на мой концерт не придут. Моя мечта - манифест... Показать наше единение, чтобы все, кто поддерживает меня, были со мной в этот вечер и насладились большим шоу".

Под этим сообщением пользователи соцсети объяснили, что на самом деле не заметили искренности в романтических фотографиях Меловина, ведь в них он также прорекламировал свою книгу и концерт. Неудивительно, что певца обвинили в пиаре:

"Хайп на военных и войне - это дно, которое ты пробил уже миллиард раз и никак не успокоишься. Еще месяц назад ты в больнице "умирал" ментально, может, не стоит принимать такие серьезные решения, как женитьба?"

"Ваша мечта - разъединить и так шаткое общество, сделав себе имя на ребятах ВСУ?"

"Так ментальные проблемы, которые выбили вас из колеи, положили на больничную койку и отвлекли от службы, удалось преодолеть? Такие были громкие заявления о вступлении в ряды пограничной службы, а теперь гастроли и концерты... Дело не в ваших отношениях, но проще же обвинить людей, чем признать истинную причину".

"Вы сейчас использовали предложение, как прогрев к своему шоу?"

"Счастья молодым, но, как по мне, это просто хайп и инфоповод для привлечения внимания".

К слову, не так давно Меловин нарвался на критику из-за заявления об участии в "Холостяке".

