Обычно разные цвета значат разные особенности порта.

Разные цвета USB-портов - это способ обозначить возможности разъёма. Хотя официальной системы маркировки нет и производители используют цвета по своему усмотрению, чаще всего они указывают на скорость, мощность или дополнительные функции порта.

Оранжевый USB-порт обычно относится к категории "always on". Такой разъём подаёт питание даже при выключенном или спящем компьютере, что позволяет зарядить смартфон или планшет без включения системы.

В большинстве случаев оранжевый порт относится к USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, но иногда встречаются варианты, предназначенные только для зарядки, без передачи данных.

Универсальной расшифровки нет, поэтому конкретная функция зависит от производителя. Если нужно понимать точно - стоит посмотреть описание устройства в документации.

Самый простой способ проверить назначение порта - использовать его по факту, например, подключить смартфон при выключенном ПК или скопировать большой файл, чтобы оценить скорость.

