Россияне атаковали город ночью.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область).

Как сообщили в Краматорском горсовете, в результате удара разрушены учебные заведения и жилые дома.

"Повреждения получили 2 учреждения образования, 8 многоквартирных домов и гаражи. Без жертв", - отметили в горсовете.

Видео дня

Мэрия также опубликовала фото и видео последствий обстрелов.

На кадрах можно увидеть образовательные учреждения, усеянные обломками, метровые воронки посреди улиц, искореженные дома и деревья.

Ракетная атака РФ по Донецкой области

В ночь на 8 января россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта и били по относительному тылу.в Донецкой области.

Так, российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке. В результате в Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

Накануне под вражеским огнем оказались Курахово и Кураховка. Как сообщили в Донецкой области, в результате атаки были повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховскую громаду теплом.

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