Именно Дэн Дрисколл привез в Киев так называемый "мирный план" Трампа по окончанию войны в Украине.

В резюме Дэна Дрисколла мало что указывает на то, что он имеет квалификацию, чтобы понимать часто болезненную и кровавую историю отношений между Россией и Украиной, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Дрисколл - бывший инвестиционный банкир, который имеет диплом бизнес-администрирования. Сейчас он занимает должность министра армии США. Не исключено, что он получил должность в администрации Трампа благодаря дружбе с Джей Ди Вэнсом, которая началась еще во времена их совместного обучения в Йельской школе права.

Новый спецпредставитель Трампа по Украине

Видео дня

Сейчас Дрисколл оказался в неожиданной роли посредника между Киевом и Москвой, так как президент США Дональд Трамп стремится выполнить свое обещание положить конец полномасштабной войне России против Украины, которая длится уже почти 4 года.

В материале есть предположение, что, возможно, именно незнание Дрисколлом основных проблем может сделать его пригодным для роли посредника между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что в четверг, 20 ноября, 40-летний главнокомандующий армии США представил Зеленскому 28-пунктный мирный план Белого дома, который украинцы и их европейские союзники расценили как "капитуляцию".

Ожидается, что вскоре Дрисколл посетит Россию с целью обсуждения плана с главой Кремля, а также должен встретиться с европейскими союзниками США по НАТО.

Издание отмечает, что миссия Дрисколла как носителя плохих новостей для Зеленского, кажется, соответствует позиции его друга Вэнса. В статье упоминается ссора с участием Вэнса, когда президент Украины Владимир Зеленский в феврале этого года посещал Белый дом.

Также в материале говорится, что популярность Дрисколла совпадает с отстранением официального посланника Трампа в Украине Кита Келлога, который считается благосклонным к Киеву. Ожидается, что он уйдет в отставку в ближайшие недели.

Издание также сделало предположение, что министра обороны США Пита Хегсета, судя по всему, признали непригодным для такой деликатной задачи после ряда споров и негативных заголовков в прессе, в частности, относительно его внимания к внешнему виду и физической форме военнослужащих.

Хотя Дрисколл и является новичком в дипломатии, его сторонники утверждают, что его карьерный взлет обусловлен не только провалом других. Издание рассказало, что он произвел впечатление на сотрудников Белого дома как один из самых талантливых членов администрации.

Сейчас он не только руководит бюджетом, но и осуществляет контроль за более чем миллионным штатом активных военнослужащих, а еще имеет около 265 000 гражданских сотрудников.

Что известно о Дрисколле и его семье?

В статье указывается, что отец Дрисколла служил пехотинцем во Вьетнаме, а сам он прослужил более трех лет в армии США, включая командировку в Ирак в 2009 году сроком на 9 месяцев. За свою службу он был награжден несколькими военными наградами, включая медаль за заслуги перед армией.

Впоследствии Дрисколл работал стажером в комитете Сената по вопросам ветеранов, а затем перешел на работу в инвестиционный банк в Шарлотте, Северная Каролина на должность главного операционного директора.

Отношение к Украине

Отмечается, что Дрисколл высказывался об Украине в положительном ключе, в частности относительно технологии беспилотников, которую он пытался приобрести в должности секретаря армии и которая была первоначальной целью его уже запланированной поездки в Киев до того, как президент США Дональд Трамп расширил его полномочия.

Во время общения с журналистами в Пентагоне он высоко оценил способность Украины импровизировать и массово производить эффективные беспилотные самолеты, приводя это в качестве примера для оборонной промышленности США.

"Если посмотреть на Украину, то они не считают текущую версию чего-то достаточной, и они, как МакГайвер, придумывают все, что нужно, чтобы достичь необходимого результата", - отметил Дрисколл.

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне попыток США и Украины достичь соглашения об обмене технологиями беспилотных летательных аппаратов и автономных боеприпасов.

США намерены приобрести 1 млн дронов в течение ближайших двух-трех лет, это количество превышает производственные мощности американских оборонных подрядчиков.

"Мирный план" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предположил, что Украине придется принимать сложные решения относительно территориальных уступок России для завершения войны. Келлог заверил, что команда Трампа, вместе с представителями России подготовила такой "мирный план", который Украине "будет трудно отклонить". В то же время, он добавил, что есть вещи, которые надо немного изменить в плане, это может произойти во время переговоров.

Также мы писали, что издание The Guardian, ссылаясь на информированных собеседников указало, что США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с Россией, если не будет дано согласие на текущее предложение. Один из тех, кто присутствовал на встрече с участием Дрисколла заявил, что снова звучали заявления, что у Украины "нет карт". Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, именно ли план из 28 пунктов, который был опубликован в прессе, США предлагают Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: