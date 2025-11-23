Православный праздник сегодня в народе называют Екатеринин день.

24 ноября по новому церковному календарю в Украине православные почитают святую Екатерину Александрийскую. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, чего верующие стараются избегать и какой праздник сегодня церковный приходится по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

24 ноября (7 декабря согласно старому стилю) православные вспоминают святую великомученицу Екатерину Александрийскую.

Екатерина жила в IV веке в знатной и богатой семье правителя Александрии. Она было красива, умна, имела блестящее образование, поэтому многие юноши добивались ее руки. Впрочем, девушка заявила, что выйдет замуж лишь за того, кто будет богаче, мудрее ее и выше по роду.

Как-то Екатерина встретила старца - он поведал ей, что найти своего "жениха" она сможет через икону Богоматери. Девушка крестилась и однажды во сне увидела Богородицу с Младенцем Иисусом - он протянул ей перстень. Проснувшись, Екатерина обнаружила кольцо у себя на руке.

В это же время в Александрию прибыл император Максимин - там устроили языческое торжество с человеческими жертвоприношениями. Екатерина пошл к правителю, чтобы уговорить его остановить кровавые обряды. Император был поражен ее красотой, но в то же время и расстроен, что девушка не язычница. Он попытался было вернуть ее к язычеству, но Екатерина стала проповедовать и обратила в христианство 50 самых ученых мужей империи.

Екатерину заключили в темницу, а затем привели на казнь, однако, по преданию, ангел спас девушку. Тогда в Христа уверовала и сама императрица Августа, царедворец Порфирий и 200 воинов. Император велел казнить всех, Екатерина приняла мученическую смерть вместе с ними.

Позже мощи святой перенесли на Синайскую гору, часть святыни с VI века хранилась в монастыре на Синае.

Кого сегодня почитают по новому стилю еще:

великомученика Меркурия;

преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского;

мученицу Августу Римскую, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов;

преподобномученицу Мастридию Александрийскую,

а также преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю православные 24 ноября почитают преподобного Феодора Студита - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.

О чем просят в молитвах 24 ноября, обычаи даты и чего нельзя делать сегодня

К святой Екатерине обращаются с молитвами о счастливом браке, рождении детей, гармонии в семье и легких родах - святая издавна считается покровительницей невест, беременных женщин и молодых супругов. Молятся Екатерине и неженатые мужчины - просят доброй спутницы, а девушки - достойного жениха.

В народе праздник называют Екатеринин день или Катерина-санница, с ним связано много старинных обычаев. Например, чтобы сохранить род, наши предки зажигали три свечи перед иконой святой Екатерины.

Также, согласно народным обычаям, девушки сегодня ставят в воду вишневую веточку - если до Меланки она расцветет, то свадьба не за горами.

В день святой Екатерины церковь советует избегать всего, что несет ссоры и беспокойство. Нельзя гневаться, ругаться, завидовать, жадничать, лениться, отчаяние считается грехом. Запрещается отказывать в помощи тем, кто обращается за поддержкой.

Продолжается Рождественский пост, поэтому также под запретом шумные гуляния, пьянство, танцы, застолья. Тем, кто постится, сегодня можно есть блюда без растительного масла.

По народным поверьям, сегодня нежелательно заниматься тяжелой работой, стиркой, уборкой и любыми делами по хозяйству. Не советуют в этот день мести пол, чтобы не "вымести" из дома удачу и семейное благополучие.

О чем говорят приметы 24 ноября

По погоде дня можно понять, какой будет зима и урожай в следующем году:

если идет дождь или мокрый снег - до декабря еще будет тепло;

день выдался теплый - к мягкой зиме;

ясная погода - к морозной и снежной зиме;

звездное небо ночью - к снегопадам и урожаю грибов.

Считается, что если на Екатерину наступила оттепель, а с утра выпал туман, то сильных холодов не будет как минимум десять дней - до Варвары.

