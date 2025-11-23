Урсула фон дер Ляйен озвучила переговорную позицию Евросоюза по "мирному плану" Трампа и выделила главные пункты, которые должно предусматривать соглашение об окончании войны.

В Евросоюзе озвучили основные пункты, которые должны быть учтены при разработке соглашения о завершении войны РФ против Украины.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сети X. Как отметила фон дер Ляйен, любой надежный и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и закончить войну, одновременно "не сея зерна для конфликта в будущем".

"Мы согласовали необходимые основе элементы для справедливого и длительного мира и суверенитета Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В частности, она выделила три из них:

границы не могут быть измененными силой;

не может быть ограничений по ВСУ, потому что это "сделает страну уязвимой к будущим нападениям и тем самым подорвет европейскую безопасность";

должна быть полностью отражена центральная роль Евросоюза в обеспечении мира для Украины.

"Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать собственное будущее. Она выбрала европейское будущее. Это начнется с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок, в нашу оборонно-промышленную базу, и в конце концов, присоединение к Союзу", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия продолжит работу с Украиной, вместе со странами членами Евросоюза, Коалицией желающих, и США, чтобы добиться реального прогресса на пути к миру.

По ее словам, очень важно, что "мы движемся вперед как партнеры, в одном направлении".

Вместе с тем, критическим моментом любого соглашения должно быть возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией.

"Мирный план" США для Украины

Как сообщал УНИАН, в Женеве (Швейцария) начались консультации советников Украины, США, Германии, Франции и Великобритании на которых Вашингтон покажет свой "мирный план" для Украины из 28 пунктов.

Ранее ведущие страны Европы назвали предложения США неприемлемыми.

Зеленский утвердил все соответствующие директивы для работы украинской делегации в Швейцарии. Как подчеркнул президент Украины, надо сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.

