Также, эта позиция служила точкой накопления живой силы врага.

В Донецкой области Силам обороны Украины удалось поразить 5 важных позиций оккупантов. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Telegram.

Сообщается, что подразделения Сил специальных операций с применением дронов среднего радиуса действия нанесли серию поражений по россиянам, которые ведут наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

"В самом городе Покровск была уничтожена важная вражеская позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя. "Высоту" на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль", - говорится в сообщении.

Также, указанное здание служило точкой накопления личного состава врага.

Поэтому, ВСУ успешным ударом дрона типа барражирующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника.

"В селе Шахово (Покровский район, это село временно оккупировано) было обнаружено и уничтожено место накопления штурмовых групп российской армии. В момент удара в здании размещался личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты", - отметили в ССО.

В сообщении уточняется, что перед этим оккупационным подразделением стоит задача замыкания кольца вокруг Покровска с севера. Несколько дронов ССО успешно достигли цели.

"В селе Сонцовка (Покровский р-н) поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов экипажа ударных БПЛА из состава 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В частности, дронами ССО была уничтожена живая сила противника.

Кроме того, в городе Докучаевск был уничтожен вражеский склад боеприпасов. Объект использовался российской армией как точка хранения, распределения и отгрузки боевых средств группировки войск, ведущей наступление на Покровск.

Также в селе Рыбинское было успешно поражено расположение подразделения материально-технического обеспечения оккупационной группировки войск "Восток".

"Бывшие производственно-складские помещения использовались как военный объект. На территории предприятия врагом были обустроены инженерно-фортификационные сооружения. Длительное время фиксировалась активность военного грузового автомобильного транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные поражения по нескольким объектам на территории", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, в центре Покровска сохраняются украинские позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.

В то же время, оккупанты не могут прорвать оборону Покровска, из-за чего пытаются обойти город.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что ситуация в районе Покровска стала максимально напряженной.

