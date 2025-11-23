Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды - где будет дождь, где мокрый снег, а где обойдется без осадков.

Украину в понедельник, 24 ноября, ожидает облачная погода с прояснениями. В западных областях ночью местами ожидается небольшой снег, в Карпатах — умеренный. Днем — без осадков, заявляют в Укргидрометцентре. Температура ночью будет на уровне от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем около 0°, на дорогах гололедица.

"На остальной территории — дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом (в Черниговской и Сумской областях местами значительные осадки), днем в большинстве северных и центральных областей без осадков", - говорится в публикации в Facebook.

Днем ожидается 3-8 градусов тепла, но в Винницкой области и в северных регионах будет холоднее — от 0 до 5° выше нуля. На юге и юго-востоке ситуация получше — ночью там будет минимум 5 градусов по Цельсию, а вот днем — от 10 до 15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 метров в секунду, но в Карпатах ожидаются порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области ожидается тоже облачная погода с прояснениями. Ночью — мокрый снег и дождь, днем — без осадков. Температура ночью опустита минимум до 0°. Днем будет до 5° тепла.

