В эти минуты встреча с американцами продолжается.

Переговоры с делегацией США в Женеве продолжаются, но уже есть "сигналы", что представители команды Трампа услышали украинцев. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были основательные разговоры, многое меняется. (...) Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас", - сказал президент.

По словам Зеленского, переговоры в Швейцарии продлятся "фактически до ночи", поэтому в ближайшие часы ожидаются новые доклады от них.

"Важно сделать, чтобы шаги для окончания войны были действенными, и чтобы все было работоспособным. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет - это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", - сказал Зеленский.

Мирный план Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, после первого раунда переговоров в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что начальная версия "мирного плана", предложенная Украине, не является окончательной и в нее будут внесены изменения.

Между тем в Конгрессе США напомнили, что в случае внесения в мирное соглашение Украины и РФ пункта об американских военных гарантиях, согласие на это должен дать американский парламент.

