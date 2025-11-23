США могут лишить Украину поставок оружия и доступа к разведданным.

"Мирный план" из 28 пунктов, разработанный посланниками США и России и представленный Украине на этой неделе, имеет четкий срок реализации и негласную угрозу Вашингтона: соглашайтесь, иначе рискуете остаться без поддержки. CNN проанализировало, как США могут "наказать" Украину за отказ от подписания данного соглашения, и сможет ли Киев справиться с последствиями.

"Прежде всего, отклонение предложения означало бы экзистенциальное отделение от США, что имело бы серьёзные стратегические последствия для Украины и её европейских сторонников. Это грозило бы тем, что США полностью отвернутся от конфликта, нарушив обещания о гарантиях безопасности для Украины и дав понять не только Зеленскому, но и европейцам: вы предоставлены сами себе", - отмечает издание.

Отказ США от поставки оружия

Отсутствие американского оружия нанесло бы Украине ущерб, но не такой сильный, как три года назад. Отчасти это связано с тем, что конфликт сильно изменился: танки, противотанковые средства и бронетехника теперь играют второстепенную роль по сравнению с вездесущими беспилотниками.

Кроме того, поставки оружия из Европы теперь больше, чем из США. С начала войны по июнь 2025 года Европа выделила не менее 40 миллиардов долларов военной помощи, что на 5 миллиардов долларов больше, чем США.

Потеря американского вооружения в первую очередь затронет украинскую противовоздушную оборону, которая включает батареи и ракеты Patriot. Однако даже если США прекратят поставки ракет и запасных частей, это может позволить европейским и другим союзникам продолжать оказывать помощь.

Украина также располагает ограниченным запасом высокоэффективных американских ракет ATACM.

С другой стороны, Украина создала мощную индустрию беспилотников и ракет, хотя её производство нуждается в масштабировании. Украинские чиновники заявили, что 90% используемых ею беспилотников производятся в Украине, отмечает CNN.

Обмен разведданными

Точный характер этого сотрудничества никогда публично не разглашался, но, вероятно, включает раннее предупреждение о запусках российских ракет и анализ перемещений российских войск в режиме реального времени, что критически важно в условиях, когда российские войска продвигаются на нескольких участках линии фронта.

В октябре Зеленский признал, что без американской разведки все украинские системы обороны от российских ракет – Patriot, NASAMS и IRIS-T – будут располагать ограниченными данными, а это значит, что информации будет недостаточно для обеспечения обороны.

Американская разведка также использовалась для украинских ударов в глубине России, в том числе по военной и энергетической инфраструктуре, сообщили украинские источники CNN.

Европейцы улучшают свой доступ к таким разведданным, но на создание и координацию таких возможностей требуются годы.

Люди и деньги

Самые большие проблемы Украины носят скорее внутренний характер и не могут быть решены никаким количеством американских танков или ракет – это в первую очередь касается кадрового кризиса в армии, отмечает CNN.

Если Киев отклонит проект, ещё одной жертвой может стать поддержка США в платёжеспособности Украины. Международный валютный фонд заявляет, что Украине потребуется 65 миллиардов долларов бюджетной поддержки только в следующем году.

Европейский союз пытается договориться о способе использования замороженных российских активов в качестве своего рода гарантии по кредитам. Однако план из 28 пунктов грозит сорвать деликатные переговоры об использовании этих активов.

Переломный момент

Потенциальная потеря систем вооружения и разведданных, а также ее непосредственное влияние на поле боя, которое неуклонно склоняется в пользу Москвы, а также на поставки энергоносителей в Украину, — очень важны, отмечает CNN:

"Но они меркнут по сравнению с перспективой того, что США готовы вознаградить агрессию Путина, проигнорировать его захват европейских территорий и выйти из самого успешного мирного альянса современной эпохи".

Мирный план США по Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, перечень предложений, которые США предоставили Украине, предусматривает значительное уменьшение численности Вооруженных сил Украины, отказ Украины от Крыма и Донбасса. Также Россия сохранит контроль над оккупированными частями Херсонщины и Запорожской области.

Сегодня, 23 ноября, советники из Украины, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании встречаются в Швейцарии для обсуждения данного соглашения.

В то же время в ISW отмечают, что Россия уже готовит предпосылки для отклонения мирного плана.

