Стрельцам подсказывают, что они готовы отказаться от старых привычек и начать открываться миру заново.

Составлен гороскоп на неделю, с 24 до 30 ноября 2025 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общей картой недели становится "Рыцарь Мечей" - символ решительности, амбиций и стремления прорваться через препятствия. Наступающая неделя приносит каждому знаку Зодиака важное послание.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Период с 24 по 30 ноября 2025 года проходит под влиянием Солнца в Стрельце, что делает время максимально подходящим для расширения горизонтов, новых знаний и укрепления веры в собственный путь.

Стрелец всегда побуждает искать истину - внешнюю и внутреннюю. Поэтому неделя благоприятна для путешествий, культурного опыта, планирования обучения и возвращения к тем идеям, которые давно хотелось осуществить. Если вы размышляете о поступлении, смене профессии или получении новой квалификации, энергия Стрельца подталкивает к первым шагам - заполнению заявок, сбору информации, анализу возможностей.

Овен

Карта недели - "Десятка Мечей". Для Овна начинается переломный этап, когда завершения становятся ключом к обновлению. Хотя Десятка Мечей нередко говорит о непростых переживаниях, в вашем случае она обозначает очищение пространства от того, что давно перестало работать. Возможно, вы расстаетесь с человеком или ситуацией, которую считали важной, но теперь понимаете, что переросли ее. Ноябрь мог принести вам эмоциональные испытания, особенно связанные с Близнецами, и сейчас приходит время признать все, что было больно.

Телец

Карта недели - "Отшельник". Тельцам предстоит углубиться в себя. Энергия Отшельника направляет вас к поиску ответов, которые не дают внешний шум или советы других людей. Вы проходите процесс внутреннего созревания, осознания того, что для вас действительно важно. Домашние дела могут быть хаотичными, а внешние обстоятельства - давить, но именно через такие события приходят важные прозрения. К концу недели, ближе к воскресенью, вы сможете увидеть суть происходящего. Старайтесь не реагировать спонтанно.

Близнецы

Карта недели - "Пятерка Кубков" (перевернутая). Для Близнецов неделя приносит облегчение. Разочарование в отношениях или личных ожиданиях перестает держать вас в прошлом. Перевернутая "Пятерка Кубков" указывает на начало исцеления и восстановление способности видеть перспективы. Да, вы могли представить рядом одного человека, но жизнь показывает другие варианты. Сейчас лучшее, что вы можете сделать, - поднять голову и открыть глаза на мир вокруг. Воскресенье особенно благоприятно для дружеского общения. Поддержку можно получить от Рыб.

Рак

Карта недели - "Девятка Кубков". Ракам неделя обещает исполнение желаний и удовлетворение. Девятка Кубков приносит энергию радости, гармонии и ощущения, что жизнь начинает подстраиваться под ваши намерения. Если ваши желания касаются здоровья, физической активности, питания или улучшения образа жизни - время идеально подходит для старта. Может появиться человек, вероятнее всего Телец, который поддержит или поможет воплотить задумки.

Лев

Карта недели - "Мир" (перевернутый). У Львов может возникнуть ощущение, что что-то задерживается или тормозится. Особенно это касается любовной сферы: вы готовы встретить подходящего человека, но обстоятельства могут медлить. Тем не менее Луна во Водолее - знаке, который символизирует партнерство и романтику в вашей карте - наполняет воздух легким ожиданием. Это отличное время для того, чтобы позаботиться о себе, улучшить внешний вид, подготовиться к встрече с тем самым человеком, возможно, Козерогом.

Дева

Карта недели - "Девятка Мечей" (перевернутая). Дева стремится к порядку, особенно в финансах. И конец года напоминает вам о необходимости подготовиться к налоговому сезону, закрыть долги, навести порядок в платежах и планах. Перевернутая "Девятка Мечей" показывает, что вы выходите из состояния тревоги и постепенно находите решения. Эта неделя может быть насыщенной, полной обязанностей, но многое начнет проясняться. Помощь может прийти от Близнецов.

Весы

Карта недели - "Королева Жезлов". Весам стоит готовиться к открытому разговору. "Королева Жезлов" подталкивает к смелости и инициативе - возможно, назревает диалог, связанный с Львом. Между вами могли возникнуть чувства, но недавние недопонимания принесли напряжение. Луна во Водолее акцентирует тему любви, взаимопонимания и романтики. Вы можете стать инициатором важного разговора - он не самый простой, но очень важный.

Скорпион

Карта недели -"Паж Кубков" (перевернутый). Скорпионы обладают глубокими эмоциями и сильной интуицией, но иногда чувствительность становится чрезмерной. Перевернутый "Паж Кубков" предупреждает о риске реагировать слишком ярко или принимать все близко к сердцу. Финансовые вопросы могут немного напрягать - возможно, вы захотите усилить контроль или перестраховаться. Главное - сохранять внутренний баланс. Вместо резких решений ищите сотрудничество.

Стрелец

Карта недели - "Четверка Кубков" (перевернутая). Стрельцы готовы выйти из эмоционального застоя. Перевернутая "Четверка Кубков" показывает, что вы переписываете свои внутренние установки, готовы отказаться от старых привычек и начать открываться миру заново. Солнце в вашем знаке усиливает стремление к обновлению. Вы хотите улучшить себя, окружение, связи. И это получается. Луна в Овне к воскресенью поможет определить, какие отношения стоит сохранить в новом цикле, а какие оставить позади. Ваши решения сейчас формируют будущие успехи.

Козерог

Карта недели - "Королева Мечей". Козероги могут встретить человека, обладающего мудростью и ясностью мысли - это может быть женщина-Близнец, которая покажет вам другой угол зрения. "Королева Мечей" напоминает, что честные слова порой трудны, но именно они дают возможность увидеть ситуацию реалистично и принять верные решения. Вы способны на большее, чем думаете. Неделя раскроет ваши интеллектуальные способности и стремление к целям.

Водолей

Карта недели - "Туз Мечей" (перевернутый). Водолеи могут столкнуться с периодом сомнений или переосмысления. Ваш ум обычно работает четко, но иногда легкая неопределенность открывает двери к новым решениям. Постарайтесь смотреть на ситуацию с разных сторон. Позвольте себе не знать ответы сразу. Это не слабость, а время для выработки нового подхода. Неделя обещает инсайт, который задаст направление оставшемуся времени ноября.

Рыбы

Карта недели - "Четверка Пентаклей" (перевернутая). Рыбам предстоит шаг за пределы привычного. Перевернутая "Четверка Пентаклей" предлагает отказаться от желания держаться за прошлое - будь то привычки, страхи или эмоциональные зажимы. Риск, который вы решитесь взять, может стать отправной точкой важного внутреннего роста. Откройтесь неизведанному. Неделя поддерживает тех, кто готов идти вперед, даже если путь кажется непривычным.

Вас также могут заинтересовать новости: