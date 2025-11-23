Как говорит Марк Гурман, Кук собирается управлять компанией минимум до 2028 года.

Financial Times сообщило, что Тим Кук собирается уходить с поста генерального директора Apple, но Марк Гурман из Bloomberg опроверг эту информацию.

По его данным, Кук не собирается уходить в ближайшее время и проработает как минимум до конца текущего президентского срока в США то есть до 2028 года. К тому моменту ему исполнится 70, и он уже сейчас является самым долгоработающим директором Apple в истории, обогнав Стива Джобса.

FT писали, что совет директоров якобы уже запустил процесс поиска преемника и может объявить о нём между январём и июнем 2026 года. Фаворитом называли Джона Тернуса, руководителя аппаратной инженерии. Гурман здесь не спорит, по его словам, Тернус действительно выглядит логичным кандидатом, просто смена произойдёт позже, чем предполагалось.

Параллельно Apple сталкивается с другой проблемой - массовым оттоком кадров. Ключевые инженеры аппаратного дизайна уходят работать к Джони Айву, чья студия io теперь входит в орбиту OpenAI и занимается устройством, которое должно заменить смартфон.

По данным Гурмана, за последний месяц OpenAI переманила около 40 инженеров Apple. Среди заметных переходов - Мэтт Теоболд, отвечавший за производственные процессы, и Сайрус Дэниел Ирани, один из лидеров направления human interface. На этом фоне компанию покинул и Абидур Чоудхури, автор концепции iPhone Air, выбрав работу в неизвестном ИИ-стартапе.

