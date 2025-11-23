Несмотря на продуктивную встречу и намерения сотрудничать Зохран Мамдани не улучшил мнение о Трампе.

После личной встречи с президентом США новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани не изменил свое отношение к нему, пишет "Зеркало недели".

Мамдани описал свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме, как продуктивную. Во время встречи президент Трамп выразил Мамдани теплые похвальные слова. Однако Мамдани все равно отметил, что не изменил свое мнение о Трампе, которого считает "фашистом" и "деспотом".

"Я продолжаю верить во все, что говорил о Трампе раньше... Но я прихожу в Овальный кабинет не для того, чтобы что-то доказывать или отстаивать свою позицию. Я прихожу туда, чтобы помочь жителям Нью-Йорка", - сказал Мамдани в программе "Meet the Press" на NBC News.

Несмотря на свое мнение он планирует сотрудничать с Белым домом.

Что предшествовало этому разговору

Добавим, что в течение нескольких недель перед выборами мэра Трамп часто критиковал Мамдани. Называл его "коммунистическим сумасшедшим" и угрожал прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка. Мамдани нередко отвечал ему тем же, однажды назвав Трампа "фашистом".

Сам Трамп прокомментировал это так: "Меня называли и хуже, чем фашистом". Он добавил: "Думаю, он изменит свое мнение, когда мы начнем работать вместе".

Как Мамдани выиграл выборы

Как писал УНИАН, в начале ноября 34-летний кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Таким образом он стал самым молодым мэром города за последние 100 лет. А также первым мусульманином и выходцем из Африки, который занял эту должность.

Кроме Мамдани за пост мэра Нью-Йорка боролись независимый кандидат и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива. Накануне выборов Трамп призвал жителей голосовать за Куомо, пытаясь не допустить победы Мамдани.

