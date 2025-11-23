О существовании плана и Трамп, и Рубио узнали уже постфактум.

Противоречивый 28-пунктный "мирный план", который администрация США внезапно выдвинула Украине, был фактически сформирован в тесном сотрудничестве американских и российских неофициальных посредников без участия Киева и союзников, а сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп узнал о нем уже постфактум, но поддержал, надеясь на политический выигрыш, пишет Bloomberg.

Издание на основе разговоров с несколькими осведомленными источниками сделало описание-реконструкцию того, как возник этот ультиматум и кто на самом деле за ним стоит.

Отмечается, что для европейцев тревожный сигнал прозвучал тогда, когда на сцене появился новый игрок - министр армии США Дэн Дрисколл, давний друг вице-президента Джей Ди Вэнса еще со времен учебы в Йельской школе права. Именно он в срочном порядке сообщил европейским представителям и украинским чиновникам, что Трамп якобы потерял терпение, и поскольку Украина находится в слабой позиции, то, мол, должен согласиться на уступки территориями.

Видео дня

"Тот факт, что продвигать план во время поездки в Киев было поручено фигуре, близкой к вице-президенту, был показательным. Это обычно задача высокопоставленных чиновников дипломатии, таких как госсекретарь Марко Рубио или других внешнеполитических лидеров. Взгляды Вэнса и Рубио относительно завершения войны различаются: Вэнс придерживается более изоляционистской позиции, тогда как Рубио значительно осторожнее, чтобы не позволить России манипулировать", - пишет издание.

Отмечается, что европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому прежде всего нужно было понять, кто стоит за этим планом, ведь они были полностью отстранены от процесса, и не было понятно, кто имеет наибольшее влияние на Трампа.

В связи с этим, как отметило издание, премьер-министр Польши Дональд Туск метко заявил, что "прежде чем начать работу, следует четко знать, кто является автором плана и где он был создан".

В итоге выяснилось, что этот план наработали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев в октябре во время встречи в Майами, в которой также участвовал и зять Трампа Джаред Кушнер. Последний, напомнил Bloomberg, вместе с Уиткоффом работал над соглашением между Израилем и Газой.

Отмечается, что Рубио полностью приобщили к процессу только в конце. Сам же Трамп также узнал о плане в последнюю минуту.

Как говорится в материале, когда в октябре американцы после разговора госсекретаря США Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым решили отменить встречу Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, европейцы считали, что Рубио вытеснил бизнесмена Уиткоффа как ключевого американского представителя в вопросах Украины. Однако, как оказывается, они не знали, что тем временем Уиткофф работает над тем, что впоследствии появилось как мирный план из 28 пунктов.

Сенатор США Майк Раундс сообщил, что Рубио по дороге в Женеву сказал ему и сенатору Джин Шахин, что 28-пунктный план является российским предложением, мол, "это не наша рекомендация", "это не наш мирный план".

Впоследствии Рубио написал в X, что план мира был разработан США и предлагает прочную основу для переговоров, но осторожно добавил: "Он базируется на вкладе российской стороны. Но также - на предыдущих и текущих вкладах Украины".

Также стало известно, что заместитель советника Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер тоже был глубоко вовлечен в процесс, что лишь подчеркивает влияние Вэнса.

Дальнейшие события вокруг "мирного плана", подытожило издание, во многом зависят от того, как пройдут переговоры в Швейцарии и "куда дальше полетят американские самолеты - домой или на восток, в сторону Москвы".

"Мирный план" США: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Европа и Украина хотят изменить "мирный план". В частности, они настаивают на том, чтобы переговоры с Россией о любых обменах территориями происходили только после прекращения войны вдоль нынешней линии соприкосновения. Кроме того, они будут требовать у США предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине.

Между тем болгарский журналист-расследователь Христо Грозева сообщил, что "мирный" пакт Дмитриева-Уиткоффа содержит еще два тайных пункта. По его данным, план был написан еще полгода назад, и тогда в нем было 30 пунктов. Первый из "пропавших" пунктов предполагал, что американский бизнес спасет послевоенную Россию от экономической рецессии, а второй предлагал создать союз России и США против Китая. По словам Грозева, в этом пункте было много демагогии о "христианском альянсе", поэтому, по его мнению, это российское, а не совместно разработанное предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: