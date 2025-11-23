Температура воздуха 24 ноября ожидается в пределах +1...+5 градусов.

В понедельник, 24 ноября, часть областей в Украине будет с дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

По ее словам, дожди будут преимущественно в восточных областях, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму, остальная территория - без существенных осадков.

"Температура воздуха в течение дня понедельника ожидается в пределах +1...+5 градусов, в большинстве центральных областей +4...+9 градусов, в южной части +8...+12, в восточных областях +10...+15 градусов", - отметила синоптик.

Видео дня

Согласно прогнозу, в Киеве в понедельник будет холодно - днем всего +2...+4 градуса, однако без осадков и даже с прояснениями. Правда, возможен порывистый ветер, добавила синоптик.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, как погода "сойдет с ума" в конце ноября. По его словам, температура воздуха в отдельных регионах может подниматься до +17 градусов, но в других ожидается снег, гололедица, туман и налипание мокрого снега.

Синоптик говорит, что с 25 по 30 ноября холоднее станет на севере и западе, тепло сохранится на юго-востоке: ночью -4...+3°, днем +2...+8°; на юге и в Крыму - ночью +1...+7°, днем +7...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: