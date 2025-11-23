Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии в часы, когда она есть.

В понедельник, 24 ноября, веерные отключения электроэнергии будут применены по всей Украине. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Так, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей. Также в течение всех суток будет ограничена мощность электропитания промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению энергии в часы ее подачи. Также в компании предупреждают, что графики могут измениться.

Обновлено в 19.42. Тем временем компания ДТЭК начала публиковать почасовые графики для отдельных областей. Так, в Киевской области завтра будут действовать следующие графики:

Ситуация в энергетике

Как писал УНИАН, минувшей ночью и утром российская армия массированно атаковала Одессу и районы области беспилотниками. Оккупанты целились в объекты энергетической инфраструктуры.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, зафиксировано повреждение объектов гражданского назначения. В частности россияне попали в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, там вспыхнули пожары, которые впоследствии удалось укротить.

