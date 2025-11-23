Сергей Берендеев привел ряд примеров из истории, когда подобная "аренда" переходила в новый акт агрессии.

Историк Сергей Берендеев раскритиковал идею передачи Донбасса в условную "аренду" России, приведя аналогичные исторические параллели. Соответствующее мнение он озвучил в эфире канала Киев24.

"Если взять историю Украины, то у нас уже были определенные прецеденты. В частности в 1919 году, когда страны "Антанты" после того, как Западноукраинская народная республика обратилась с просьбой передать Галичину полностью под их контроль, им отказали и под международный мандат передали эти территории в своеобразную аренду Польше. А в 1923 году Польша их фактически оккупировала уже полностью", - сказал Берендеев.

Также он вспомнил ситуацию с российским флотом, который находился в Крыму на условиях аренды, мол, "все мы прекрасно помним последствия в Крыму". Кроме того, историк провел параллель с Зимней войной в Финляндии (1939-1949), когда россияне оккупировали небольшую часть ее территории, а затем, в 1944-м, захватили уже больше.

"И давайте не забывать, что есть цивилизованные страны - Великобритания, Соединенные Штаты. А есть варварская Россия, которая, в отличие от этих государств, никогда не придерживается соглашений, которые она подписывала. Как только будет у них возможность восстановить ресурсы - снова нанесут удар", - сказал Берендеев.

"Аренда" Донбасса: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в соответствии с "мирным планом" США Россия заплатит за аренду Донбасса. The Telegraph отметило, что предложение сдать Донбасс россиянам вполне вписывается в схему деловых сделок президента США Дональда Трампа.

"Донбасс богат полезными ископаемыми. В обмен на территорию Москва должна будет выплатить земельный налог, чтобы компенсировать финансовые потери, которые понесла Украина вследствие потери доступа к своим землям", - пояснило издание.

По мнению политолога Игоря Петренко, идея аренды Донбасса, предложенная США, абсурдна. Он пояснил: "Только представьте: к вам врывается грабитель, убивает членов семьи, разрушает половину дома, а потом "миротворец" предлагает: "Окей, пусть он живет в вашей спальне, но будет платить вам 50 баксов в месяц. Сделка же выгодная?".

На самом деле, по его словам, такое "мирное предложение" демонстрирует лишь абсолютное непонимание того, что Донбасс - это не недвижимость на Airbnb, это оккупированная территория с миллионами пострадавших людей, и что невозможно монетизировать преступление против человечности.

