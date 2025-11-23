Однако Ден Хаузер считает, что творческая и коммерческая ветки индустрии будут развиваться параллельно.

Сооснователь Rockstar и сценарист всех GTA и Red Dead Redemption Ден Хаузер поделился, что сейчас у игровой индустрии развилка: либо продолжать делать интересные истории, либо окончательно утонуть в стремлении выжимать деньги из каждого релиза.

В эфире британского Sunday Brunch его спросили, каким он видит будущее игр. Хаузер ответил, что в любой коммерческой форме искусства есть риск, что творческий процесс подменяют погоней за прибылью, и игры здесь не исключение:

"Это может пойти куда-то действительно интересным путём, а может - в сторону, где всё становится чрезмерно сосредоточенным на зарабатывании денег. В любом коммерческом искусстве есть опасность, что оно отвлекается на деньги".

Но, по его мнению, пространство для экспериментов всё ещё огромное, индустрия по-прежнему способна выдавать живые истории, а не только сезонные пропуска.

Хаузер признал, что оба пути уже существуют параллельно. С одной стороны, растёт давление крупных издателей, инвесторов и техногигантов, что особенно заметно на фоне засилья игр-сервисов. А с другой разработчики всех масштабов продолжают выпускать сильные, авторские игры и добиваться успеха. Он привёл в пример игры вроде Hades 2, Hollow Knight: Silksong и Peak - проектов, которые не обрастают донатом, но всё равно находят успех и аудиторию.

