Из-за уникального строения черепа у некоторых сов глаза видны просто сквозь ушные отверстия.

Совы давно считаются одними из самых загадочных созданий природы - от почти бесшумного полета до легендарной способности поворачивать голову на 270 градусов. Однако еще более удивительная деталь их анатомии стала вирусной: у некоторых видов, если присмотреться в их ушные отверстия, можно увидеть структуру глаз, пишет IFLScience.

Эксперты объясняют: лицевой диск совы работает как естественный параболический рефлектор и усиливает звук до 10 децибел, что позволяет птицам слышать даже самый слабый шелест грызуна под листьями. Уши, расположенные сбоку головы, спрятаны под перьями - это фактически отверстия различной формы, иногда с "крышечками".

В то же время "глазные яблоки" сов не являются круглыми - они трубчатые и глубоко вставлены в череп в специальные склеральные кольца. Они настолько большие, что по размеру могут равняться мозгу птицы. Именно из-за этой необычной формы и глубины посадки, а также из-за строения ушей, у некоторых видов при определенном ракурсе можно увидеть часть глазных структур через ушное отверстие.

Несмотря на распространенный миф, совы все же способны двигать глазами - хоть и всего на 1-1,5 градуса. Но именно ограниченная подвижность глаз заставила природу дать им чрезвычайно гибкую шею, способную компенсировать эту особенность.

