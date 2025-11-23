Группа Elba выступила в четвертьфинале шоу.

Украинская этногруппа Elba поразила зрителей немецкой адаптации шоу "Голос". Женский коллектив выступил в четвертьфинале проекта с хитом "Евровидение".

На днях на The Voice of Germany прошел этап четвертьфинальных выступлений, в который прошли и украинцы - в частности, трио Elba, которые соревновались в команде музыканта Реа Гарви.

Для своего выступления участницы вместе с тренером снова выбрали украинский хит "Евровидения". Они исполнили песню SHUM от Go_A и поставили весь зал на ноги.

Коллектив получил положительные комментарии от жюри, а видео с их выступления распространила в своих соцсетях лидер группы Go_A Екатерина Павленко.

К сожалению, в следующий этап шоу девушки, несмотря на мощное выступление, не прошли. Впрочем, они отметили в Instagram, что были невероятно счастливы представлять Украину на этом проекте в Германии:

"Спасибо нашему крутому тренеру Реа Гарви за невероятный выбор песни - мы были в полном восторге! Спасибо группе Go_A и Екатерине Павленко за такую яркую и мощную песню - это наша гордость! Мы счастливы, что имели честь исполнить ее на крупнейшем музыкальном шоу Германии и такой масштабной сцене! Это невероятное удовольствие - петь на сцене Голоса Германии и представлять родную Украину!"

Также в четвертьфинале The Voice of Germany боролась еще одна украинка Елена. Девушка выступала в команде Нико Сантоса с песней Trustfall и также остановилась на этом этапе шоу.

Напомним, что предыдущий этап "баттлов" на немецком "Голосе" украинские представительницы преодолели с невероятным успехом.

