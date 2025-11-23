Военные обязательства США перед союзниками утверждаются на уровне Конгресса, а не Белого дома.

Конгресс США должен быть привлечен к разработке и одобрению "мирного плана", в котором будут предусмотрены гарантии безопасности для Украины. Об этом в соцсети Х написал сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный как автор закона об адских санкциях против России, которые так и не были применены.

"Предложенное мирное соглашение между Россией и Украиной предоставляет возможность достойно и справедливо завершить войну. Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть план, который включает любые будущие гарантии безопасности", - написал он.

Грэм подчеркнул, что мирное соглашение должно гарантировать Украине, что Россия не сможет осуществить новое вторжение в будущем.

"Рассмотрение Конгрессом позволит нам достичь этой цели", - подчеркнул он, имея в виду, что гарантии безопасности от США будут надежными, если их одобрит Конгресс США.

"Мирный план" для Украины

Как писал УНИАН, накануне в Сети появился текст "мирного плана" из 28 пунктов - вроде бы того самого, который Трамп пытается навязать Украине. Среди прочего план предусматривает определенные гарантии безопасности Украине, хотя и описаны они довольно туманно.

Кроме того, что Украина и Россия подпишут соглашение о ненападении, должны быть гарантии и от США. Так, пункт 5 плана предусматривает, что "Украина получит надежные гарантии безопасности" - без уточнения деталей. А уже в пункте 10 содержится утверждение о "решительном скоординированном военном ответе" США на новое вторжение РФ.

