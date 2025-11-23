В этом продукте есть все, что нужно для ваших костей: кальций, витамин D, магний, витамин K, а также белок.

Важную роль для прочности костей, особенно после 50 лет, играет то, чем мы наполняем нашу тарелку. В связи с этим эксперты рекомендуют один продукт, пишет Prevention.

По данным Национального совета США по вопросам старения, после достижения 50-летнего возраста плотность костной ткани уменьшается быстрее, чем она восстанавливается, что увеличивает риск развития остеопении (низкой плотности костной ткани) или остеопороза (потери плотности костной ткани, что увеличивает риск переломов).

Согласно данным Фонда здоровья костей и остеопороза, потеря костной ткани у женщин ускоряется после менопаузы, причем за 7 лет она может уменьшиться на 20%.

"Существуют определенные питательные вещества, которые вместе работают для поддержания плотности, формирования и прочности костей. Это кальций, витамин D, магний и витамин K, а также белок для поддержания структуры костей и мышечной массы", - пояснила диетолог Эми Дэвис.

Таким образом, для здоровья костей нужно употреблять продукты, которые содержат как можно больше этих питательных веществ. Один из таких - творог.

"Творог - отличный источник белка и кальция", - сказал доктор медицинских наук, доцент кафедры ортопедии Йельской школы медицины Даниэль Визня.

По словам Дэвис, кальций обеспечивает сырье для костной ткани, тогда как белок помогает защитить существующие кости.

В сыре также содержится селен - микроэлемент, который, по данным исследования, вышедшего в журнале Molecules, играет важную роль в поддержании плотности костей. Кроме того, магний, который есть в сыре, может замедлить прогрессирование остеопороза.

В связи с этим диетологи советуют подумать над тем, чтобы добавить этот вкусный продукт в свой рацион.

Ранее УНИАН писал, что происходит со здоровьем костей, если регулярно пить чай. Одно из исследований показало, что употребление чая не способствует потере кальция или снижению плотности костей. Напротив, ученые считают, что противовоспалительные свойства чая связаны с его положительным влиянием на здоровье костной ткани.

