Телеведущая Леся Никитюк откровенно высказалась о трудностях, с которыми столкнулась на съемках. По словам звезды, она с командой неоднократно попадала под обстрелы.

В своем блоге в Instagram Леся рассказала, как на самом деле происходят съемки шоу "Є Питання" в реалиях войны. Телеведущая отметила, что телевизионная работа постоянно прерывается российскими атаками и это очень усложняет съемочный процесс.

По словам Леси, ей неоднократно приходилось прятаться от взрывов в укрытии, после чего снова возвращаться на площадку с улыбкой.

"Этот сезон, очень тяжелый. Обстрелы и прятки по паркингам... радости мало. Утром ты стоишь в том красивом костюме и перевоплощаешься в человека "ведущую" и должен как-то абстрагироваться, потому что и программа выйдет весной 2026 года и я надеюсь, что будет лучше ситуация", - поделилась Никитюк.

Леся подвела итоги, заявив, что несмотря на то, что сезон выдался сложным, ее вдохновили встречи с коллегами. Среди них, в частности - фотографы Константин и Влада Либеровы, а также певицы Domiy и Jamala.

"Для меня это честь", - написала она.

