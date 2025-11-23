Рассказываем, в каких странах слабый интернет, а где его нет и никогда не было.

Интернет стал незаменимым для человечества большая часть населения планеты проводит в сети по несколько часов в день. Вместе с тем, более 2,5 млрд человек в мире - 33% населения Земли - по-прежнему живут без интернета. Рассказываем, в каких странах нет интернета, а также где он есть, но пользоваться им нельзя.

В какой стране мира нет интернета

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2023 году приблизительно 2,6 млрд человек на планете не имели интернета, пишет World Population Review. Согласно данным We Are Social по состоянию на январь 2024 года, больше всего людей, которые не имеет доступа к сети, проживают в Азии и Африке, пишет Visual Capitalist:

Индия - по информации издания в этой стране не пользуются интернетом более 684 млн людей, что составляет 47,6% от общей численности населения;

Китай - на втором месте, не имеют интернета 336 млн человек, или 23,6% населения;

Эфиопия и Уганда - имеют самый высокий процент жителей, не имеющих доступа сети, 80,6% и 73% соответственно;

Демократическая Республика Конго - 70% жителей живут без интернета;

Южный Судан - по информации World Population Review, только 7% людей здесь пользовались интернетом в 2023 году, и 12,1% в 2024-м;

Сомали и Бурунди - около 90% населения не имели выхода в сеть в 2023 году, в 2024-м ситуация в Бурунди (самая бедная страна мира) практически не изменилась, а в Сомали количество интернет-пользователей почти утроилось.

Как в Азии, так и в Африке большинство людей, которые не имеют выхода в интернет, проживают в сельских районах. Но, в то же время Нигерия и Индонезия, несмотря на большую долю жителей вне сети, входят в десятку стран с самым высоким средним временем, проводимым в соцсетях.

Использование Интернета в таких странах, как Того, Руанда, Таджикистан, Танзания, Туркменистан, Коморские Острова и Нигер, растет, хотя в большинстве регионов он по-прежнему недоступен.

В каких странах запрещен интернет

Но, если в бедных странах Африки нет средств пользоваться интернетом, то в некоторых других государствах довольно таки обеспеченных интернета нет, потому что им запрещают пользоваться.

Начнем с того, почему в Северной Корее нет интернета: доступ к нему в основном ограничен правительством, поэтому, чтобы "посидеть" в интернете необходимо разрешение, сообщает World Population Review.

Кроме Северной Кореи проблематично зайти в интернет будет также в таких странах:

Пакистан - занимает 7-е место в мире по количеству интернет-пользователей (111 миллионов), но страна ввела незапланированные отключения Интернета, чтобы подавить гражданские беспорядки и остановить протесты;

Куба - использует кабель ALBA-1 до Венесуэлы для доступа в Интернет, а его отключения и отсутствие доступа в интернет обусловлены правительственными ограничениями и санкциями со стороны США (они не позволяют проложить подводный кабель от Флориды до Кубы);

Вьетнам - оказался 13-м месте на планете по количеству интернет-пользователей, но использование интернета здесь ограничено, например, незаконно публиковать что-либо, что наносит ущерб национальной безопасности или "противоречит правительству", а это очень много;

Китай - 76,4% населения регулярно пользуется интернетом, но правительство запретило использование определенных веб-сайтов, в том числе Reddit, некоторых статей Википедии, сервисов Google и веб-сайтов, которые Коммунистическая партия считает духовным загрязнением.

Вы удивитесь, но в список попала и Беларусь у граждан страны есть доступ к сети, но он ограничен. Веб-сайт должен быть зарегистрирован в белорусском правительстве, иначе он может быть заблокирован.

К этому списку вполне можно отнести и Россию - по информации BBC, интернет в РФ начали жестко ограничивать уже в феврале 2022-го года, после вторжения в Украину. Тогда были заблокированы десятки независимых СМИ, а объясняли все это дело "военной цензурой". Но с "военной" цензура стала всеобщей. Мало того, с мая 2025 года в стране регулярно выключают интернет. В некоторых областях это происходит массово и на регулярной основе, якобы для "защиты от атак БПЛА". Конечно, Россия - это пока не Бурунди, но перспективы есть.

