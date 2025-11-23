Он отметил, что еще не все решено в Покровске, потому что продолжаются бои в тяжелых условиях.

Силам обороны удается понемногу проводить стабилизационные мероприятия в Покровске, где продолжаются уличные бои.

Об этом основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил в эфире на Radio NV.

Романенко отметил, что реальная ситуация в Покровске отличается от того, как ее пытаются подавать российские захватчики. Особенно на фоне представления администрацией президента США Дональда Трампа так называемого "мирного плана".

В частности, россияне пытаются освещать ситуацию в Покровске так, что там якобы есть окружение и всем нужно сдаваться.

В то же время, сейчас враг с юга контролирует часть города и промышленную зону, но руководство Сил обороны Украины прилагает усилия по стабилизации ситуации.

"На самом деле состояние не такое, как подают российские источники, или когда Дмитриев учит американцев как смотреть, какими глазами, в каких очках на эту ситуацию, а на самом деле - ситуация такова, что элементы стабилизации, несмотря на тяжелое состояние, происходят и имеют место. Это не говорит о том, что там все решено окончательно. В тяжелых условиях идут бои", - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что Силы обороны придерживаются подходов, что надо защищать логистические пути.

"И пока будет удаваться, а в текущее время это имеет место, значит будет непосредственно стоять Покровск. Через него идет логистика к подразделениям и частям в Мирнограде. Будем надеяться, что элементы стабилизации в большей степени будут проявляться", - добавил Романенко.

Бои в Запорожской области

Отдельно он обратил внимание на Запорожское направление, где бои продолжаются за Степногорск, потому что от этого города до Запорожья всего 25 км.

"Но принимаются меры относительно того, чтобы не дать возможности захватить Степногорск", - отметил он.

Российские захватчики пытаются придерживаться тактики фланговых охватов.

Также активизировались действия вокруг города Гуляйполе. Там формируется оборона. Принимаются меры по укреплению обороны. Врагу удалось с севера продвинуться около 3 км, а с северо-восточного направления - где-то возможно на 4-5 км. Ситуация обострилась, продолжается очень непростая борьба.

Ситуация в районе Покровска

Как сообщал УНИАН, оккупанты пытаются обойти Покровск, потому что им никак не удается прорвать оборону города.

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщали, что сейчас в Покровске продолжаются бои, россиянам не удается закрепиться в центре города. По состоянию на сегодняшнее утро ВСУ сдерживают россиян и проводят поисково-ударные действия для ликвидации врага в Покровске.

