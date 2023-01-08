В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив, а в Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

Ночью в воскресенье, 8 января 2023 года, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Враг совершил 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 – по Константиновке.

Как сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, по предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет.

"Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке осуществили российские оккупационные войска этой ночью. В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону", – отметил он.

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Кроме того, по словам главы ОВА, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и смт Кураховка – повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую общину теплом.

Удары оккупантов по Донецкой области

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов. Он добавил, что украинские защитники мужественно защищают город и не дают врагу продвигаться.

Компания Maxar Technologies показала какой вид имеет Бахмут Донецкой области со спутника после российских бомбардировок. Для сравнения были опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

29 декабря 2022 года оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области. Две из ракет попали в центр для переселенцев.

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