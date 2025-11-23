Вероятно, речь идет об изменениях на основе предложений Украины.

В "мирный план" США будут внесены определенные изменения. Такое заявление по итогам переговоров в Женеве в воскресенье сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, пишет Sky News. Отмечается, что, вероятно, речь идет об изменениях на основе предложений Украины.

Переговоры, состоявшиеся в Женеве, Рубио назвал "самыми продуктивными и наиболее значимыми" за все время мирного процесса. Впрочем, добавил он, еще есть над чем работать.

"У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был построен на основе вкладов всех соответствующих сторон, вовлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли значительного прогресса", - высказался госсекретарь США.

Он добавил, что делегации сейчас работают над определенными предложениями, "внося некоторые изменения в надежде еще больше уменьшить разногласия и приблизиться к чему-то, с чем очень комфортно чувствуют себя и Украина, и, очевидно, Соединенные Штаты".

Рубио добавил, что любой план требует одобрения президента США Дональда Трампа и высказывания позиции РФ, но в целом он "доволен" этим.

Переговоры в Женеве 23 ноября: что известно

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Швейцарии. Он рассказал, что там встречаются команды, работающие над шагами по окончании войны, и что "украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров – в тесном контакте". Глава государства также выразил надежду, что "будет результат".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и член делегации Украины на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявлял, что мирный план в Женеве уже отражает основные приоритеты Украины. По его словам, в Украине высоко ценят конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к украинским замечаниям. "Это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", – отметил Умеров.

