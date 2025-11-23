Сегодняшние переговоры в Женеве должны подготовить основу для встречи президентов.

Переговоры представителей Украины, США и Европы в Женеве должны согласовать детали "мирного плана", но ничего не будет решено окончательно, пока Владимир Зеленский и Дональд Трамп не встретятся лично. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что американский план вызвал обеспокоенность не только в Украине, но и в Европе. Сегодняшняя встреча в Женеве нужна, чтобы обсудить проект плана, который в своей начальной форме призывает Украину уступить территорию, ограничить свои оборонные возможности и отказаться от амбиций по вступлению в НАТО.

Неназванный американский чиновник, с которым говорили журналисты, рассказал, что на переговоры в Женеву прибыли в частности государственный секретарь (глава МИД) США Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, которого считают соавтором "мирного плана" из 28 пунктов.

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить соглашение, выгодное для них (Украины)", - сказал американский чиновник и добавил, что "ничего не будет достигнуто", пока Зеленский и Трамп не встретятся.

По словам этого источника, сегодняшние женевские переговоры продлятся целый день в разных форматах между американскими и украинскими чиновниками. Он добавил, что вчера уже состоялись положительные и конструктивные консультации между американскими и украинскими чиновниками.

Как писал УНИАН, "мирный план" для Украины имеет четкий срок реализации и негласную угрозу Вашингтона о необходимости немедленно на него согласиться. В случае отказа Киева согласиться на капитуляцию США могут полностью самоустраниться от поддержки Украины.

Также мы рассказывали, что "мирный план", составленный представителями России и США, вероятно, содержит еще два тайных пункта, которые скрыли от общественности. Эти пункты предусматривают создание неформального (а возможно и вполне официального) геополитического союза России и США.

