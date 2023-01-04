Российские военные имели опыт опасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны.

Массовая ликвидация оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессиональность российской армии. Вероятно, разрушения вызвали вторичные взрывы.

Как отмечается в разведывательном обзоре Минобороны Британии, в результате ударов ВСУ полностью уничтожено здание ПТУ с расквартированными оккупантами.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", - говорится в обзоре.

В британской разведке отмечают, что здание ПТУ расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек.

"Российские военные имели опыт опасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", - сказано в сводке.

Уничтожение базы РФ в Макеевке: главные новости

В первые минуты 2023 года в базу РФ в оккупированной Макеевке прилетели "подарки" от ВСУ. Украинские воины нанесли мощный удар с HIMARS по оккупантам, которые находились в здании училища.

Ликвидированных рашистов считают сотнями, но в Минобороны РФ заявляют лишь о 63 своих военных. Вчера количество официально подтвержденных "двухсотых" выросло до 89.

В РФ заявили, что оккупанты сами виноваты, что ВСУ вычислили их, ведь пользовались мобильными телефонами, несмотря на запрет.

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