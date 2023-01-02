Впрочем, российские военкоры ранее сообщали о сотнях убитых захватчиков.

Через два дня после ударов Вооруженных сил Украины по базе российских захватчиков в Макеевке в Минобороны страны-оккупанта признали потери.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны, Россия признает гибель 63 оккупантов в Макеевке.

В РФ также пожаловались, что "киевский режим" нанес удар шестью реактивными снарядами из установок HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке.

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Признать бездарность своей ПВО в РФ не смогли, поэтому заявили, что якобы сбили два из шести снарядов во время этой атаки. Четыре ракеты попали в цель.

Погибли якобы 63 российских военнослужащих. Однако в ведомстве не уточнили, были ли это "мобики" и к каким подразделениям они принадлежали.

В то же время российскому Министерству обороны не верят даже собственные пропагандисты. В частности, милитари-блогер Romanov Лайт заявил, что сейчас количество ликвидированных в Макеевке оккупантов превышает 200. Из-под завалов продолжают извлекать тела.

Новогодний "фейерверк" по оккупантам в Макеевке

ВСУ не оставили оккупантов без "подарков" на Новый год, поэтому в разгар празднования забросили на российскую базу в Макеевке несколько снарядов HIMARS. В Страткоме ВСУ заявили, что в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами" были уничтожены около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены.

По данным журналистов, на уничтоженной базе находились мобилизованные, спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российские военкоры" активно распространяют информацию об ударе по базе в Макеевке. Минобороны РФ ранее заявило о якобы "перехвате реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS" в Макеевке, не упоминая о своих потерях там.

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