Российские захватчики смогли продвинуться в пределах города Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в обновлении украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске", - отметили аналитики.

Кроме того, по их данным, российским оккупантам удалось продвинуться и вблизи Даченского к югу от Мирнограда в Покровском районе.

Битва за Покровск

Как сообщал УНАН, в воскресенье, 23 ноября, в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) рассказали о зачистке россиян в центре Покровска. В частности, речь шла о том, что российским оккупантам не удается там закрепиться. К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы 7-го корпуса во взаимодействии с другими подразделениями.

Ранее мы писали, что из-за неспособности россиян прорвать украинскую оборону в Покровске они пытаются обойти город.

Также стало известно, что Силам обороны Украины удалось уничтожить важную вражескую позицию на промышленном объекте в Покровске. Эта позиция использовалась как "высота" для снайперского огня.

