Увольнение произошло после отчёта о том, что робот способен проломить человеческий череп.

Бывший глава безопасности компании по производству роботов Figure Роберт Грюндель подал в суд на компанию, заявив, что его уволили вскоре после того, как он предупредил руководство о рисках, связанных с мощностью гуманоидных роботов.

По его словам, устройства уже сейчас обладают силой, достаточной для того, чтобы "сломать человеческий череп", а один из прототипов во время сбоя на испытаниях пробил шестимиллиметровую стальную дверь холодильника.

В иске Грюндель утверждает, что через несколько дней после подачи отчёта его контракт расторгли, и теперь он требует компенсацию. Он также опасается, что после его ухода компания ослабила требования к системе безопасности, которую он ранее представлял двум инвесторам.

В Figure все обвинения отвергают. Представитель компании заявил, что Грюнделя уволили "за плохую работу" и его претензии не соответствуют действительности.

Ранее мы рассказывали, что Figure AI научил своего гуманоидного робота говорить. Он даже угостил мужчину яблоком, когда тот попросил его накормить.

Кроме того, недавно робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics первым научился танцевать брейк-данс. В компании из Бостона говорят, что это "самый ловкий человекоподобный робот в мире".

