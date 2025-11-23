И творог, и йогурт содержат примерно одинаковое количество кальция, калия и витамина B12.

И творог, и йогурт — питательные и полезные молочные продукты, однако они отличаются по содержанию кальция и пробиотиков. Какой из этих продуктов полезнее и стоит ли выделять место в холодильнике для обоих – рассказали диетолог порталу MarthaStewart.

"Когда дело доходит до белков, жиров и углеводов, греческий йогурт и творог практически равны", — говорит диетолог Джейми Мок. Различия заключаются в содержании витаминов, минералов и пробиотиков.

Белок

"Благодаря ингредиентам, в основном кисломолочным продуктам и соли, творог — это высококачественный белок, который можно использовать для быстрого и легкого приготовления блюд или как полезный инструмент для достижения вашей суточной нормы белка", — говорит диетолог Эми Дэвис. В зависимости от марки, творог содержит около 12–15 граммов белка на порцию.

В обычном йогурте содержится около 8–12 граммов белка, в то время как в греческом йогурте — около 10–17 граммов. Греческий йогурт — полноценный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Витамины и минералы

И творог, и йогурт также содержат примерно одинаковое количество кальция, калия и витамина B12, хотя греческий йогурт немного богаче.

"Их отличие заключается в содержании натрия и магния: в твороге содержится почти в девять раз больше натрия и вдвое меньше магния, чем в греческом йогурте", — отмечает Мок. Дэвис добавляет, что в одной чашке греческого йогурта содержится около 75 миллиграммов натрия, а в твороге — около 680 миллиграммов.

Пробиотики

"Йогурт производится с использованием живых и активных культур, которые естественным образом являются источником пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника", — говорит Мок.

При этом магазинный творог либо ферментируется, либо подкисляется. Некоторые бренды используют метод "прямого сквашивания", подкисляя молоко пищевой кислотой, например, уксусом, в то время как другие добавляют бактериальную культуру, получая пробиотический продукт. "Греческий йогурт с живыми активными культурами содержит полезные для кишечника пробиотики, в то время как только определенные виды ферментированного творога содержат эти полезные бактерии", — говорит Дэвис.

Жиры

Жирный творог обычно имеет кремовую текстуру и маслянистый вкус, в то время как продукты с пониженным содержанием жира более сухие и пикантные. Жирный йогурт также более густой и насыщенный, в то время как йогурт с одним или двумя процентами жирности может быть более жидким, с кислым привкусом и меловым ощущением во рту из-за недостатка жира.

Лучший выбор

Мок утверждает, что наиболее полезный выбор зависит от индивидуальных потребностей и целей.

"В целом, простой обезжиренный йогурт или творог — полезный вариант для большинства людей. Однако тем, у кого повышенная потребность в калориях и жирах, а также спортсменам высокого уровня с большим тренировочным объемом, может быть полезно выбирать жирные варианты, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности", — говорит она.

Дэвис говорит, что в вашем рационе есть место и для творога, и для йогурта.

"Даже если творог не так питателен, как греческий йогурт, это все равно удобный и сытный источник белка", — говорит она.

