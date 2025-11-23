Ванга сделала жуткое предсказание о судьбе Европы: что произойдет

Согласно предсказанию ясновидящей, Европа станет безлюдной и претерпит сильные структурные изменения из-за некоего события.

Болгарская прорицательница Ванга всю свою жизнь делала очень точные предсказания и на 2026 год она сделала прогноз о довольно драматических собтиях.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Насколько этот прогноз подкреплен реальными фактами, ответили последователи провидицы и документальные источники, пишет Wionews. Издание отметило, что многочисленные онлайн-статьи приписывают Ванге предсказание о том, что в 2025 или 2026 году Европа столкнется с катастрофическим опустошением, масштабным конфликтом, демографическим коллапсом или даже исчезновением.

Согласно нескольким сообщениям, она предсказала "коллапс Европы" и резкое сокращение населения. Другие издания связывают это с тем, что "война на Востоке уничтожит Запад".

Издание предположило, что предсказание об исчезновении Европы основано на трактовке ее последователей пророчеств о более общих апокалиптических событиях.

Также издание указало на неопределенность с годом заката Европы. Так, в одной из трактовок говорится, что конфликт в Европе "уничтожит" население в 2025 году. А в других, более свежих трактовках, упоминается 2026 год.

Что произойдет с Европой

Согласно предсказанию болгарской ясновидящей, в Европе произойдет крупномасштабная война или внутренний конфликт, которые приведут к массовому уничтожению населения и инфраструктуры. Европа станет безлюдной и претерпит сильные структурные изменения.

В результате этих событий Европа утратит статус крупного центра цивилизации или ее доминирование под влиянием другой державы или идеологии.

Почему это пророчество широко распространилось

Европа остается весьма заметным регионом, поэтому любое пророчество об этом континенте привлекает внимание. К тому же подогревает ажиотаж нынешняя ситуация в Европе.

Что говорят эксперты и скептики

Скептики обращают внимание на отсутствие проверенных, датированных первоисточников. Некоторые эксперты отметили, что пророчество настолько расплывчато, что его можно связать с любым крупным европейским кризисом.

Другие утверждают, что истории о "стертой с лица земли Европе" могут отражать более широкие опасения (миграция, экономический спад, война), а не буквальное исчезновение.

Выводы из пророчества

Если это утверждение верно, то Европа столкнется с экзистенциальной катастрофой в 2025/26 году, что будет иметь огромные геополитические, экономические и гуманитарные последствия.

Однако, как отметило издание, относиться к пророчеству все же стоит как к символическому предупреждению, а не как к 100-процентному прогнозу.

