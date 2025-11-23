Такая уступка возможна в рамках потенциального соглашения по завершению войны в Украине.

Во время переговоров в Женеве страны Европы внесли предложение вернуть российского диктатора Владимира Путина в формат "Большой восьмерки" (G8), сообщает The Telegraph.

Издание уточняет, что это может произойти в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Участники переговоров поделились, что одним из пунктов в предложенном пакете стало восстановление присутствия России в G8. Примечательно, что из этой формулы Россию исключили в 2017 году после оккупации Крыма.

В материале отмечается, что это предложение входит в более широкий перечень уступок, который составили лидеры Европы как ответ на американо-российский план урегулирования войны в Украине, который был обнародован на этой неделе.

Видео дня

Примечательно, что в документе, над которым работали лидеры Европы и представители Великобритании, упоминается и возможность "постепенной реинтеграции России в мировую экономику". В частности, возвращение страны-агрессора в G8 названо одним из возможных элементов такого процесса.

"Мирный план" Трампа по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ответ на "мирный план" США, который состоит из 28 пунктов, страны Европы подготовили собственный контрвариант документа. Он состоит из 24 пунктов и этот документ во многих пунктах является более благоприятным для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Женеве украинская делегация провела встречу с американской стороной и европейскими партнерами. Зеленский отметил, что уже есть "сигналы", что представители команды Трампа услышали украинцев. Он добавил, что переговоры в Швейцарии продлятся "фактически до ночи". Поэтому президент Украины ожидает новые доклады от представителей страны.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения. Рубио назвал переговоры "самыми продуктивными и наиболее значимыми" за все время мирного процесса. В то же время, он добавил, что еще есть над чем работать.

Вас также могут заинтересовать новости: