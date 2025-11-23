Также состоится обсуждение "Зернового соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в понедельник планирует телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого они должны будут обсудить усилия по прекращению войны в Украине.

Турецкий лидер, который пытается выступать посредником в конфликте, добавил, что намерен также попросить лидера Москвы возобновить соглашение о безопасном проходе зерна через Черное море, пишет The Guardian.

Детальнее о "Зерновой инициативе"

Она была согласована в июле 2022 года между Турцией, ООН и Россией, чтобы обеспечить возможность экспорта украинского зерна из южных портов через Босфор. Сделка была призвана смягчить продовольственный кризис, который возник из-за российской блокады украинских портов и заморозки миллионов тонн зерновых поставок по всему миру.

Москва вышла из соглашения в 2023 году, заявив, что Запад не выполнил свою часть договоренностей, касающихся экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Больше о мирных усилиях последних дней

Ранее УНИАН сообщал, что окончательную версию "мирного плана" Зеленский и Трамп согласуют лично. Женевские переговоры продлятся все воскресенье в разных форматах между американскими и украинскими чиновниками.

Кроме того, мы также рассказывали, что европейский "контрплан" по Украине тоже состоит из 24 пунктов. К примеру, в их плане говорится, что никаких ограничений на численность украинских вооружённых сил накладываться не должно.

