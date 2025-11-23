Сергей поделился, чем занимается сейчас.

Известный украинский радиоведущий Сергей Кузин впервые за долгое время вышел на связь и рассказал, чем занимается сейчас.

Кузин стал героем популярной рубрики "Сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве?" блогера Ангелины Пичик и дал свой ответ на этот вопрос, отметив что живет в собственной квартире с женой:

"Мне 62 года, я не один, поэтому 2000-3000 долларов".

Однако, как оказалось, Сергей не проживает в Киеве на постоянной основе, а лишь приезжает раз в три месяца, чтобы навестить свою маму. Сейчас мужчина живет в США, где продолжает карьеру радиоведущего. В частности, он отметил, что работает на американской станции USA.

"Я житель США, но сейчас здесь (в Киеве - УНИАН). У меня мама здесь, поэтому я каждые три месяца (приезжаю - УНИАН). Штаты есть Штаты, а в Киеве мне нравится больше. Я киевлянин, а не американец. Сейчас работаю на радио USA - это американская станция, которая работает на Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго и Майами. А до этого 23 года работал в Украине", - поделился он.

